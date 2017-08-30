Манчини задумался об уходе из "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургроберто манчини

Манчини задумался об уходе из "Зенита"Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может покинуть российский клуб уже в ближайшее время.

Источник сообщает, что 52-летний итальянец крайне разочарован тем, что его клубу не удалось подписать защитника "Валенсии" Аймена Абденнура, который согласовал аренду в "Марсель".

Отмечается, что Манчини серьезно задумался об отставке со своего поста.

Читайте: Манчини: "Доволен результатами "Зенита"  | http://soccernews.ru

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