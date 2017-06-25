Манчини заинтересован в подписании Ачерби

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Манчини заинтересован в подписании Ачерби

Защитник "Сассуоло" Франческо Ачерби попал в сферу интересов "Зенита", сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации ресурса, на трансфере игрока настаивает тренер питерцев Роберто Манчини. Сообщается, что "Сассуоло" готов отпустить футболиста за 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ачерби сыграл 49 матчей и забил 4 гола.

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