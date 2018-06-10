Манчини: "Заметил невероятный талант Головина, он бы не затерялся в топ-клубах Европы"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высоко отозвался о полузащитнике московского ЦСКА Александре Головине.

""Головин? Это сильный футболист. Я пытался купить его в "Зенит". Я видел его игру несколько раз и заметил его невероятный талант. Его уровень уже производит впечатление, он бы не затерялся в топ-клубах Европы, - цитирует 53-летнего специалиста Mondo Bianconero.

Напомним, Каррера сравнил Головина с легендой "Ювентуса". | soccernews.ru