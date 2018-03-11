Манчини: "Зависимость от Кокорина - проблема "Зенита"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался о неудачном выступлении своей команды в текущем сезоне.

"Я бы не сказал, что мы находимся в кризисе. Мы столкнулись с проблемой и причем довольно давно: голы у нас забивает только Саша Кокорин. Если не забивает он, то не забивает никто. Зависимость от Кокорина - большая наша проблема. Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы, - мне их не дали. До сих пор мы находимся в тех же условиях. Проблеме - несколько месяцев", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, Манчини дал комментарий по травме Мамманы. | soccernews.ru