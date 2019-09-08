Манчини заявил, что сборная Италии хочет досрочно попасть на Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что команда хочет досрочно попасть на Евро-2020.

Отметим, что национальная команда победила во всех пяти матчах квалификации и возглавляет турнирную таблицу.

"Важно как можно раньше квалифицироваться на Евро-2020, так как это даст нам возможность опробовать несколько молодых футболистов, которые могут пригодиться в будущем.

Мы всегда должны побеждать и улучшать наши позиции перед чемпионатом мира", - сказал Манчини.

Сегодня, 8 сентября, сборная Италии сыграет с Финляндией. Начало - в 21:45 (мск).

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