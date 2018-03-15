Манчини: "Зенит" ездил к лучшим командам Европы и многих обыгрывал"
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал ничью с "РБ Лейпциг" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, которая привела его команду в вылету из еврокубков.
"Мы выступили лучше в Лиге Европы, чем в прошлом сезоне. Считаю, что для нас турнир вообще сложился хорошо. Мы ездили к лучшим командам Европы, многих обыгрывали. "РБ Лейпциг" – очень мощная команда с активными молодыми игроками. Сегодня было много моментов, когда нам не повезло, но это футбол. Что касается чемпионата, то для похорон нужен покойник. У нас есть отставание в 10 очков от лидера, но остается еще 8 игр, посмотрим, что случится.
Это футбол, иногда нужно принимать поражение. Даже те, в которых невезение сыграло решающую роль. Кроме того, сказались травмы Кузяева и Кокорина.
Теперь мы в той ситуации, когда должны и будем использовать молодых игроков. Во время перерыва на сборные у нас практически не останется игроков, мы мало что можем сделать. Единственное, на что мы можем рассчитывать – максимально быстрое восстановление Кокорина и Кузяева.
Мы вылетели из Кубка России, в Лиге Европы проиграли в противостоянии, из которого должны были выходить победителями. Возможно, у нас не тот состав для победы в турнире, но Лейпциг мы должны были проходить. Теперь мы ориентируемся на чемпионат. У нас есть восемь матчей.
Точный диагноз по Кокорину будет в течение 48 часов. Считаю, что он не должен ехать в сборную. Даже если у него простое растяжение связок, ему нужен недельный перерыв для восстановления", – цитируют Манчини российские СМИ.
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