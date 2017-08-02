Манчини: "Зенит" хотел купить Неймара, но он уже переходит в ПСЖ"

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Манчини: "Зенит" хотел купить Неймара, но он уже переходит в ПСЖ"
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что он хотел бы видеть в своей команде бразильского нападающего "Барселоны" Неймара.

"Многие клубы покупают игроков из Латинской Америки, перед нами открылась возможность купить нескольких молодых и талантливых футболистов. Надеюсь, они помогут нам побеждать в ближайших матчах. Мы хотели взять Неймара, но он уже переходит в ПСЖ", – приводят слова Манчини российские СМИ.

Напомним, что 25-летний Неймара обойдется ПСЖ в 222 миллиона евро.

Не пропустите: "Барселона" не отпустит Неймара меньше, чем за 222 миллиона евро. http://soccernews.ru

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