Манчини: "Зенит" хотел купить Неймара, но он уже переходит в ПСЖ"



Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что он хотел бы видеть в своей команде бразильского нападающего "Барселоны" Неймара.

"Многие клубы покупают игроков из Латинской Америки, перед нами открылась возможность купить нескольких молодых и талантливых футболистов. Надеюсь, они помогут нам побеждать в ближайших матчах. Мы хотели взять Неймара, но он уже переходит в ПСЖ", – приводят слова Манчини российские СМИ.

Напомним, что 25-летний Неймара обойдется ПСЖ в 222 миллиона евро.

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