Манчини: "Зенит" играет в открытый, атакующий футбол, в отличие от других команд чемпионата"

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Манчини: "Зенит" играет в открытый, атакующий футбол, в отличие от других команд чемпионата"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини рассказал, какую игру он ставит своей команде.

"Это тот футбол, к которому я стремлюсь. Это значит, что мы играем в открытый, атакующий футбол и что мы вообще играем, в отличие от множества других команд чемпионата. Если не ошибаюсь, то до последнего или предпоследнего тура мы были лучшей командой по соотношению забитых и пропущенных голов и вообще по игре и количеству забитых дома голов. Это как раз то направление, в котором мы будем продолжать двигаться", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, Манчини получит кругленькую сумму за увольнение из "Зенита". | soccernews.ru

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