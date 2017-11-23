Манчини: "Зенит" мог забить "Вардару" и больше, но и такого счета достаточно"
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды над "Вардаром" (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.
"Выдалась хорошая игра. Могли забить и больше, но и такого счета достаточно. Играть необходимо до самого конца, потому что на последних минутах случаются голы, которые делают встречу нервной. Этого нужно избегать. Убедили ли дублеры? Играть могут все.
Несмотря на то что у нас был сильно видоизменённый состав по сравнению с другими матчами, я рад, что мы сумели выиграть. Да, я в целом доволен игрой Дзюбы. Сегодня пенальти бил он, а 11-метровые часто не удаются бьющим и в этот раз Артём не забил. Мнение СМИ и болельщиков никак не влияет на мой выбор состава, иначе я бы не был тренером. Это то же самое, что спрашивать президента Путина, влияет ли на него мнение прессы", - приводят слова Манчини российские СМИ.
Не пропустите: "Зенит" скромно обыграл "Вардар". | http://soccernews.ru
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