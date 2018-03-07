Манчини: "Зенит" не будет играть в оборонительный футбол в матче с "РБ Лейпциг"



Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассуждает о предстоящем матче с "РБ Лейпциг" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Отсутствие Паредеса это большая проблема. Он выделяется, он очень важен. Завтра мы столкнемся к серьезной проблемой. Нам будет противостоять очень молодая, очень техничная команда. Завтра нам нужно показать свой лучший футбол.

Мы стремимся выигрывать в каждом матче. В Лиге Европы нам тяжелее, потому что сейчас в этом турнире много команд, которые сильнее "Зенита". Отставание от "Локомотива" в чемпионате уже не маленькое, но в футболе можно отыграть многое.

С "РБ Лейпциг" будет тяжело, завтра мы должны использовать все шансы, которые у нас будут. От нас точно не стоит ожидать оборонительной игры. Это не наш футбол, это не соответствует нашей философии. Паредес отличается от других наших полузащитников, но это не повод играть более оборонительно и менять свой стиль", – приводят слова Манчини российские СМИ.

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