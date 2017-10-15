Манчини: "Зенит" не заслуживал победы над "Арсеналом"

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Манчини: "Зенит" не заслуживал победы над "Арсеналом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини считает, что его команда по делу проиграла тульскому "Арсеналу" (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

"Мы не заслуживали победы. У нас были возможности, но мы ими не воспользовались. Это футбол – команда не может выигрывать всегда. Всегда найдется команда, которая сможет тебя обыграть. Мы играли недостаточно хорошо, поэтому и проиграли.

Почему "Зенит" вновь после международной паузы выглядит не так здорово? Есть небольшая проблема, но она не должна нас останавливать на пути к победе. Надо научиться играть так. Многие футболисты улетали за океан и вернулись не одновременно. Конечно, это нам мешает.

Мы уже встречались с командами, которые играют от обороны, но мы побеждали. Футбол таков, что рано или поздно проиграешь. Мы не были на сто процентов готовы", - приводят слова Манчини российские СМИ.

Стоит отметить, что "Зенит" впервые в своей истории проиграл "Арсеналу". Ранее питерский клуб выиграл четыре матча из четырех с разницей мячей 14:0.

Не пропустите: Кангва приносит тульскому "Арсеналу" сенсационную победу над "Зенитом". | http://soccernews.ru

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