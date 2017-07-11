Манчини: "Зенит" нуждается в усилении позиции центрального защитника"
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что его команде необходим центральный защитник.
"Мы действительно нуждаемся в усилении на позиции центрального защитника. Но не могу сказать, что тут все "горит" и есть жуткая спешка: все стараемся делать размерено, шаг за шагом. Трансферное окно не закрыто и еще есть время, чтобы подобрать оптимального исполнителя.
Родриго Кайо находится в группе из четырех-пяти претендентов на переход, из них и выбираем. Так что Кайо - лишь один из тех, на кого обратили пристальное внимание. Почему "Зенит" отказался от Маноласа? Это отличный футболист. Вначале планировали выкупить у "Ромы" его и Паредеса. И до какого-то момента все шло хорошо, а аргентинца в итоге приобрели. Но что случилось с Маноласом, почему все сорвалось в последний момент, понятия не имею. Хотя мы все уже верили, что этот игрок – наш. Жаль, что так получилось, конечно. Но по большому счету ничего страшного не произошло", - приводят слова Манчини российские СМИ.
Ранее сообщалось, что "Зенит" договорился с Кайо, но не может согласовать сумму трансфера с "Сан-Паулу".
Не пропустите: Родриго Кайо готов перейти в "Зенит". | http://soccernews.ru
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