Манчини: "Зенит" показал почти идеальную игру"

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Манчини: "Зенит" показал почти идеальную игру"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини подвёл итоги матча четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы против "Утрехта".

"Мы провели прекрасный матч. Показали почти идеальную игру. В этом огромная заслуга наших игроков и болельщиков. В квалификации нам не очень повезло - попался сильный и упорный соперник. Надеюсь, в групповом этапе нам повезёт больше" - сказал Манчини.

Не пропустите видеообзор матча "Зенит" – "Утрехт". | http://soccernews.ru

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