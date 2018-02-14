Манчини: "Зенит" постарается показать свои лучшие качества в матче с "Селтиком"
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассуждает о предстоящем матче 1/6 финала Лиги Европы против "Селтика".
"Играть на "Селтик Парке" всегда непросто. "Селтик" поддерживает огромное количество болельщиков, и они гонят команду вперед все 90 минут. У нас может быть проблема в том, что этот матч станет первым официальным за два последних месяца. Постараемся показать свои лучшие качества.
"Селтик" всегда выступает на хорошем уровне. Всегда ходило много разговоров по поводу того, что "Селтик" мог бы выступать в английской Премьер-лиге, но пока все остается так, как есть.
Иванович чувствует себя лучше. Бранислав еще не готов на сто процентов. Учитывая его опыт, решить, сможет ли он сыграть или нет мы сможем завтра утром. Если мы сможем победить, то это будет отличным результатом. Не уверен, что Брендан Роджерс со мной согласен. Мы попытаемся сыграть в атакующий футбол, забить и показать свои лучшие качества", - приводит слова Манчини официальный сайт клуба.
Матч "Селтик" - "Зенит" состоится 15 февраля.
Не пропустите: Манчини огласил заявку "Зенита" на матч с "Селтиком". | http://soccernews.ru
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