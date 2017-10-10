Манчини: "Зенит" приобретет еще много звезд"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини раскрыл некоторые из трансферных планов своего клуба.

"Зенит" - очень престижный клуб. Как только мы вернемся в Лигу Чемпионов, вы увидите много других звезд, которые сюда также приедут. Пока не знаю, горят ли они желанием переехать в Санкт-Петербург при нынешних раскладах", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Guerin Sportivo.

Напомним, "Зенит" готовит новое предложение по Кьезе. | soccernews.ru