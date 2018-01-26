Манчини: "Зенит" прислушается к Путину и подпишет российских футболистов"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал о трансферной работе клуба.

"Что касается новых футболистов, то я говорил еще летом, что мы хотели бы подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Мы этого не сделали тогда и теперь предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что у нас получится. К тому же сам Президент Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к Президенту прислушиваемся", - приводит слова Манчини российские СМИ.

Напомним, что этой зимой "Зенит" приобрел 26-летнего нападающего Антона Заболотного.

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