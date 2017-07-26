Манчини: "Зенит" сыграет с "Бней-Йегудом" в сильнейшем составе"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что он не собирается беречь основных игроков в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы против "Бней-Йегуды".

"Мы выпустим всех сильнейших на данный момент игроков. Удается ли прививать "Зениту" психологию победителей? Я не имел в виду, и не скажу сейчас, что она у команды начисто отсутствовала. Я говорил о том, что эту философию, дух победителей нельзя терять – их надо развивать. Необходимо стараться побеждать в каждом матче: легкий он или сложный, трудный перед тобой соперник или на первый взгляд нет. Это и стараюсь улучшать", - приводят слова Манчини российские СМИ.

Матч "Бней-Йегуда" - "Зенит" состоится завтра, 27 июля и начнется в 20:30 мск.

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