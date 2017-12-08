Манчини: "Зенит" занял первое место в группе, где изначально считался третьим"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы над "Реалом Сосьедад" (3:1).

"Сегодня нам противостояла очень сильная команда, с отличным подбором игроков. В чем-то нам сегодня повезло, но мы могли забить еще больше. Я доволен результатом. Мы заняли первое место в группе, где изначально считались третьими. У нас была очень сильная группа, но мы забили больше всех, а пропустили меньше всех. Это большая заслуга", - приводят слова Манчини российские СМИ.

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