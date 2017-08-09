Манчини: "Зениту" необходимо доукомплектоваться"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини все еще требует новых приобретений для своей команды.

"Трансферный рынок открыт ещt 20 дней. Нам нужно доукомплектовать команду. Шансы есть", - приводит слова наставника "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Отметим, что текущим летом питерцы уже подписали 11 игроков: защитников - Терентьева, Богаева, Рукаса, Мамману, хавбеков - Нобоа, Кузяева, Ерохина, Паредеса, Краневиттера и форвардов - Полоза и Дриусси.

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