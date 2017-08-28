Манчини: "Зениту" нужны новые игроки"

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Манчини: "Зениту" нужны новые игроки"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что его команде необходимо усиление состава.

"Команда действительно недоукомплектована. Нам нужны новые игроки, потому что с таким графиком, когда одна игра в четверг, а следующая в воскресенье, нам не хватает футболистов". Очень радует, как мы выступили в первой части чемпионата. Повторюсь, команда не до конца укомплектована. Надеюсь, в ближайшее время нам удастся исправить эту ситуацию. Потом немного отдохнём и вернёмся к работе", - приводит слова Манчини официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что этим летом "Зенит" подписал 10 новых футболистов, потратив на них 77 миллионов евро.

Не пропустите: Манчини: "Мы не смогли выиграть, потому что не забили". | http://soccernews.ru

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