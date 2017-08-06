Манчини: "Зениту" удалась удивительная игра против "Спартака"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды над "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

"Чтобы выигрывать, надо уделить особое внимание всему. Нельзя выделить что-то особенное, надо уделять внимание всему. Нам удалась удивительная игра против "Спартака". Просто прекрасная. Поэтому и победили. Игра Кокорина? Пока не произошло ничего паранормального. Посмотрим, что будет в конце сезона. Пока эта игра нормальная для любого бомбардира. Маммана был свеж и готов к игре. Это хороший футболист, поэтому я его и выпустил", - сказал Манчини в эфире программы "После футбола".

После четырех туров "Зенит" имеет в своем активе 12 очков и лидирует в Премьер-лиге.

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