Манданда стал рекордсменом "Марселя"

Вратарь "Марселя" Стив Манданда стал рекордсменом французского клуба по количеству проведенных матчей.

Игра со "Страсбургом" завершилась со счетом 3:3. Для 32-летнего голкипера этот матч стал 453-м в составе провансальцев.

В нынешнем сезоне страж ворот сыграл в восьми матчах чемпионата Франции, в которых пропустил 15 мячей. | http://soccernews.ru