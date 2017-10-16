Манданда стал рекордсменом "Марселя"

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Манданда стал рекордсменом "Марселя"Вратарь "Марселя" Стив Манданда стал рекордсменом французского клуба по количеству проведенных матчей.

Игра со "Страсбургом" завершилась со счетом 3:3. Для 32-летнего голкипера этот матч стал 453-м в составе провансальцев.

В нынешнем сезоне страж ворот сыграл в восьми матчах чемпионата Франции, в которых пропустил 15 мячей. | http://soccernews.ru

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