Манданда возвращается в "Марсель"

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Манданда возвращается в "Марсель"

Французский вратарь "Кристал Пэласа" Стив Манданда перейдет в "Марсель", сообщает ВВС.

По сведениям издания, клубы уже обо всем договорились. Сумма трансфера не разглашается. Голкипер подпишет с французским клубом трехлетний контракт.

Ранее Манданда уже выступал за "Марсель" с 2007 по 2016 годы.

В минувшем сезоне 32-летний вратарь провел за "Кристал Пэлас" всего 10 матчей.

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