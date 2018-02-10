Манданда выбыл из строя

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Манданда выбыл из строя

Вратарь "Марселя" Стив Манданда травмировался в матче 25-го тура французской Лиги 1 против "Сент-Этьена", сообщает L’Equipe.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления 32-летнего стража ворот станут известны после прохождения медицинского обследования.

В этом сезоне Манданда сыграл за "Марсель" 34 матча и пропустил 33 гола. | http://soccernews.ru

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