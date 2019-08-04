Манджукич близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

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Манджукич близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 33-летний футболист готов перейти в английский клуб этим летом. Его контракт будет рассчитан до 2021 года с возможностью продления на сезон. Зарплата хорвата составит 6 миллионов евро в год.

Трансферная стоимость нападающего - 15 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 игрок участвовал в 33 матчах, отметившись 10 голами и 7 ассистами.

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