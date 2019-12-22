Манджукич близок к уходу из "Ювентуса"

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Манджукич близок к уходу из "Ювентуса"

Хорватский нападающий "Ювентуса" Марио Манджукича проходит медицинское обследование в катарском клубе "Аль-Духаиль".

Видео прибытия форварда в Катар опубликовано в Twitter-акааунте J | Talal.

В нынешнем сезоне хорват не провел ни одного матча за "Ювентус". Он мог перейти в "Аль-Духаиль" летом 2019 года, но тогда трансфер не состоялся.

33-летний Манджукич выступает за "Ювентус" с 2015 года. Всего он провел за туринский клуб 162 матча во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 18 результативных передач.

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