Манджукич договорился с "Манчестер Юнайтед"

Во время зимнего трансферного окна нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич, скорее всего, станет игроком "Манчестер Юнайтед".

По информации Tuttosport, "красные дьяволы" уже достигли устной договорённости с хорватом о переезде на "Олд Траффорд".

Напомним, что новый тренерский штаб "старой синьоры" во главе с Маурицио Сарри не рассчитывает на Манджукича.

В связи с этим 33-летний форвард не провёл ни одного матча в текущем сезоне. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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