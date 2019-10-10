Манджукич договорился с "Манчестер Юнайтед"
Во время зимнего трансферного окна нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич, скорее всего, станет игроком "Манчестер Юнайтед".
По информации Tuttosport, "красные дьяволы" уже достигли устной договорённости с хорватом о переезде на "Олд Траффорд".
Напомним, что новый тренерский штаб "старой синьоры" во главе с Маурицио Сарри не рассчитывает на Манджукича.
В связи с этим 33-летний форвард не провёл ни одного матча в текущем сезоне. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется игроком "Ростова". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3