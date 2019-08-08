Манджукич этим летом в "Манчестер Юнайтед" не перейдет

Теги марио манджукичювентусманчестер юнайтедтрансферы

Манджукич этим летом в "Манчестер Юнайтед" не перейдет

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич не будет переходить в "Манчестер Юнайтед". Об этом информирует Sky Sports.

Руководство туринского клуба после переговоров с манкунианцами решило не продавать 33-летнего хорвата.

Ранее сообщалось, что "МЮ" и Манджукич уже согласовали двухлетний контракт. Трансферная стоимость хорвата  - 18 миллионов евро.

Игрок выступает в "Ювентусе" с 2015 года. В минувшем сезоне футболист участвовал в 33 матчах, забив 10 голов и сделав 7 ассистов.

А еще: Манджукич близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
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