Манджукич этим летом в "Манчестер Юнайтед" не перейдет

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич не будет переходить в "Манчестер Юнайтед". Об этом информирует Sky Sports.

Руководство туринского клуба после переговоров с манкунианцами решило не продавать 33-летнего хорвата.

Ранее сообщалось, что "МЮ" и Манджукич уже согласовали двухлетний контракт. Трансферная стоимость хорвата - 18 миллионов евро.

Игрок выступает в "Ювентусе" с 2015 года. В минувшем сезоне футболист участвовал в 33 матчах, забив 10 голов и сделав 7 ассистов.

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