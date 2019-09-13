Манджукич готов продолжить карьеру в МЛС

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Манджукич готов продолжить карьеру в МЛС

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич готов продолжить карьеру в МЛС. Об этом сообщает Calciomercato.

Отметим, что в матч 3-го тура Серии А с "Фиорентиной" футболист не попал в заявку, так как может в скором времени покинуть команду.

Американский клуб "Лос-Анджелес" предложил 33-летнему игроку долгосрочный контракт.

Ранее хорватом также интересовался клуб из Катара.

Манджукич играет в "Ювентусе" с 2015 года. За это время футболист провел 162 матча, в которых забил 44 гола и сделал 24 ассиста.

Не пропустите: Манджукич и Абате отказали катарскому клубу| http://soccernews.ru
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