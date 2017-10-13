Манджукич готов сыграть с "Лацио"

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Манджукич готов сыграть с "Лацио"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил о готовности Марио Манджукича к игре с "Лацио".

"Не говорите Манджукичу, что у него повреждение или его ударили. Если вы это сделаете, он рассердится. Манджукич вернулся, он в порядке. Не думаю, что в сборной это была серьезная травма. Он тренировался и может играть. С Манджукичем всё хорошо.

Завтра будет играть Буффон. Он вернулся из сборной, как и все остальные" - приводит слова Аллегри Football Italia.

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