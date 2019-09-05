Манджукич хочет покинуть "Ювентус" в ближайшее время



Хорватский нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич намерен сменить клуб, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, футболист остался разочарован тем, что главный тренер туринского клуба Маурицио Сарри не включил его в заявку на матчи группового этапа Лиги Чемпионов. Ранее сообщалось, что форвардом интересовались ПСЖ, "Барселона" и "Бавария", но он отклонил все предложения.

Сейчас в Европе уже закрылось трансферное окно, но у 33-летнего хорвата есть вариант с переходом в один из катарских клубов.

Манджукич выступает за "Ювентус" с 2015 года. Всего он провел за итальянский клуб 162 матча во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 24 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Ювентус" намерен бесплатно заполучить трех игроков "МЮ". | http://soccernews.ru