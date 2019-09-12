Манджукич и Абате отказали катарскому клубу
"Аль-Гарафа" пыталась усилиться именитыми игроками из Серии А, сообщает итальянская пресса.
Катарский клуб контактировал с форвардом "Ювентуса" Марио Манджукичем и бывшим защитником "Милана" Игнацио Абате.
Хорвату и итальянцу были сделаны выгодные в финансовом плане предложения, однако оба футболиста ответили отказом.
И Манджукич, и Абате рассчитывают продолжить карьеру на более высоком уровне и пока не планируют уезжать из Европы.
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