Манджукич и Абате отказали катарскому клубу

Теги аль-гарафаювентусмиланмарио манджукичигнацио абате

Манджукич и Абате отказали катарскому клубу

"Аль-Гарафа" пыталась усилиться именитыми игроками из Серии А, сообщает итальянская пресса.

Катарский клуб контактировал с форвардом "Ювентуса" Марио Манджукичем и бывшим защитником "Милана" Игнацио Абате.

Хорвату и итальянцу были сделаны выгодные в финансовом плане предложения, однако оба футболиста ответили отказом.

И Манджукич, и Абате рассчитывают продолжить карьеру на более высоком уровне и пока не планируют уезжать из Европы.

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