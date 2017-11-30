Манджукич и Хеведес не помогут "Ювентусу" в матче с "Наполи", Игуаин попадет в заявку

В матче 15-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде сыграет с "Наполи".

Этот поединок из-за травм пропустят защитник туринского клуба Бенедикт Хеведес и нападающий Марио Манджукич. Зато в заявку попадет форвард Гонсало Игуаин.

Ранее сообщалось, что в строй также вернулись вингер Федерико Бернардески, хавбек Хуан Куадрадо и защитник Джорджо Кьеллини.

Матч "Наполи" - "Ювентус" состоится 1 декабря и начнется в 22:45 мск.

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