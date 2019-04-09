Манджукич избежал дисквалификации за удар соперника в матче Серии А

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Манджукич избежал дисквалификации за удар соперника в матче Серии А
Хорватский нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич не будет дисквалифицирован за удар ногой защитника "Милана" Алессио Романьоли в матче 31-го тура чемпионата Италии (2:1), сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, контрольно-дисциплинарный комитет Серии А посчитал, что Манджукич не совершал преднамеренную грубость по отношению к сопернику. 

Также наказания избежал арбитр матча Микаэль Фаббри, который ошибочно не назначил пенальти в ворота "Ювентуса" за игру рукой Алекса Сандро.

В нынешнем сезоне 32-летний Манджукич провел за "Ювентус" 31 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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