Манджукич: "Мне очень понравилось играть с Роналду"
Бывший форвард "Ювентуса" Марио Манджукич поделился впечатлениями о совместной игре с нападающим Криштиану Роналду.
"Все знают, что Криштиану невероятный игрок, он так усердно работает над собой. Мне очень понравилось играть с ним, потому что мы прекрасно понимали друг друга", - цитирует хорвата Football Italia.
Напомним, что в декабре Манджукич покинул "Ювентус" и присоединился к катарскому клубу "Аль-Духайль".
34-летний Роналду перешёл в "Ювентус" летом 2018 года из "Реала" за 117 миллионов евро.
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