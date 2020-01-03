Манджукич: "Мне очень понравилось играть с Роналду"

Бывший форвард "Ювентуса" Марио Манджукич поделился впечатлениями о совместной игре с нападающим Криштиану Роналду.

"Все знают, что Криштиану невероятный игрок, он так усердно работает над собой. Мне очень понравилось играть с ним, потому что мы прекрасно понимали друг друга", - цитирует хорвата Football Italia.

Напомним, что в декабре Манджукич покинул "Ювентус" и присоединился к катарскому клубу "Аль-Духайль".

34-летний Роналду перешёл в "Ювентус" летом 2018 года из "Реала" за 117 миллионов евро.

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