Манджукич может оказаться в "Марселе"

Теги марсельмарио манджукичкостас митроглутрансферы

Манджукич может оказаться в "Марселе"

СМИ узнали о новом варианте продолжения карьеры для хорватского форварда Марио Манджукича.

Ранее 34-летний футболист был близок к переходам в "Локомотив" и "Бешикташ", но в итоге обе сделки сорвались.

Теперь же, по информации Foot Mercato, звёздный нападающий пытается трудоустроиться в "Марселе". Агенты балканца связались с клубом, чтобы предложить ему услуги своего клиента.

Провансальцы заинтересованы в услугах Манджукича, но, чтобы его подписать, сначала нужно избавиться от Костаса Митроглу.

Не пропустите: В "Локомотиве" рассказали о несостоявшемся переходе Манджукича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Умер бывший футболист "Спартака" Василий Кульков

Умер бывший футболист "Спартака" Василий Кульков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов