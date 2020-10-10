Манджукич может оказаться в "Марселе"
СМИ узнали о новом варианте продолжения карьеры для хорватского форварда Марио Манджукича.
Ранее 34-летний футболист был близок к переходам в "Локомотив" и "Бешикташ", но в итоге обе сделки сорвались.
Теперь же, по информации Foot Mercato, звёздный нападающий пытается трудоустроиться в "Марселе". Агенты балканца связались с клубом, чтобы предложить ему услуги своего клиента.
Провансальцы заинтересованы в услугах Манджукича, но, чтобы его подписать, сначала нужно избавиться от Костаса Митроглу.
Не пропустите: В "Локомотиве" рассказали о несостоявшемся переходе Манджукича. | http://soccernews.ru
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