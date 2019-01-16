Манджукич может пропустить 3-4 месяца из-за травмы
Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич был травмирован на тренировке. Об этом сообщает Top Calcio 24.
Игроку скорее всего придется перенести операцию, сроки восстановления - 3-4 месяца.
Ранее сообщалось, что футболист пропустит лишь 2-4 недели.
Ранее "Ювентус" уже потерял из-за травм Хуана Куадрадо и Андреа Бардзальи.
В текущем сезоне Манджукич участвовал в 21 матче, отметился 9 голами и 4 ассистами.
Не пропустите: "Ювентус" потерял одного из лидеров команды на длительный срок| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ювентус" - "Милан": видеотрансляция матча за Суперкубок Италии
-
"Ювентус" потерял одного из лидеров команды на длительный срок
-
В "Барселоне" прокомментировали возможность возвращения Неймара
-
Тухель принял важное решение по Рабьо, который может покинуть ПСЖ
-
В "Барселоне" опасаются возможного срыва приоритетного трансфера
Лента новостей
-
Вальверде прокомментировал слухи о переходе де Йонга в "Барселону"
-
"Ростов" не отпустит Скорпинцева этой зимой
-
"Кардифф Сити" приобретет экс-нападающего "Локомотива"
-
Главный тренер "Лидс Юнайтед" заявил, что шпионил за соперниками
-
"Зенит" принял решение по Ивановичу
-
"Зенит" нацелился на защитника "Севильи"
-
Лучший бомбардир "Зальцбурга" перейдет в "Севилью"
-
"Челси" заблокировал переход Батшуайи в "Монако"
-
Манджукич может пропустить 3-4 месяца из-за травмы
-
Президент "Анжи" опроверг информацию об обращении к Керимову за помощью
-
"Ювентус" - "Милан": видеотрансляция матча за Суперкубок Италии
-
Азар отклонил все предложения "Челси" о новом контракте
-
"Боруссия" не хочет больше продавать своих игроков в "Баварию"
-
Неймар высказался о противостоянии с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" нашел вариант усиления атаки в чемпионате Нидерландов
-
"Севилья" договорилась о переходе трансферной цели "Локомотива"
-
"Ювентус" потерял одного из лидеров команды на длительный срок
-
Наставник сборной Нидерландов дал советы де Лигту и де Йонгу по их будущему
-
В "Барселоне" прокомментировали возможность возвращения Неймара
-
Буффон назвал главную причину своего перехода в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8