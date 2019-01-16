Манджукич может пропустить 3-4 месяца из-за травмы

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич был травмирован на тренировке. Об этом сообщает Top Calcio 24.

Игроку скорее всего придется перенести операцию, сроки восстановления - 3-4 месяца.

Ранее сообщалось, что футболист пропустит лишь 2-4 недели.

Ранее "Ювентус" уже потерял из-за травм Хуана Куадрадо и Андреа Бардзальи.

В текущем сезоне Манджукич участвовал в 21 матче, отметился 9 голами и 4 ассистами.

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