Манджукич может пропустить 3-4 месяца из-за травмы

Теги ювентусмарио манджукич

Манджукич может пропустить 3-4 месяца из-за травмы

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич был травмирован на тренировке. Об этом сообщает Top Calcio 24. 

Игроку скорее всего придется перенести операцию, сроки восстановления - 3-4 месяца.

Ранее сообщалось, что футболист пропустит лишь 2-4 недели. 

Ранее "Ювентус" уже потерял из-за травм Хуана Куадрадо и Андреа Бардзальи.

В текущем сезоне Манджукич участвовал в 21 матче, отметился 9 голами и 4 ассистами. 

Не пропустите: "Ювентус" потерял одного из лидеров команды на длительный срок| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главный тренер "Лидс Юнайтед" заявил, что шпионил за соперниками

Главный тренер "Лидс Юнайтед" заявил, что шпионил за соперниками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 19 39
4 Лацио Лацио 19 32
5 Милан Милан 19 31
6 Рома Рома 19 30
7 Сампдория Сампдория 19 29
8 Аталанта Аталанта 19 28
9 Торино Торино 19 27
10 Фиорентина Фиорентина 19 26
11 Сассуоло Сассуоло 19 25
12 Парма Парма 19 25
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 19 18
16 СПАЛ СПАЛ 19 17
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 19 13
19 Фрозиноне Фрозиноне 19 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов