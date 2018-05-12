Манджукич может сменить клуб летом

31-летний нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич близок к смене клуба ближайшим летом.

Агенты уже начали поиски клуба для хорватского форварда, однако реальных предложений пока нет.

Сам игрок не удовлетворён своей ролью на поле, а тренерский штаб недоволен результативностью хорвата.

В нынешнем сезоне Манджукич провёл 41 игру и отметился 10 голами.

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