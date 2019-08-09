Манджукич может вернуться в "Баварию"

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Манджукич может вернуться в "Баварию"

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Ювентуса" Марио Манджукичу, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, немецкий клуб хочет арендовать футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что хорватом интересовался "Манчестер Юнайтед", но этот трансфер не состоялся. 

Манджукич уже играл за "Баварию" с 2012 по 2014 годы. В прошлом сезоне 33-летний форвард провел за "Ювентус" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач.

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