Манджукич может вернуться в "Баварию"
Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Ювентуса" Марио Манджукичу, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям издания, немецкий клуб хочет арендовать футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что хорватом интересовался "Манчестер Юнайтед", но этот трансфер не состоялся.
Манджукич уже играл за "Баварию" с 2012 по 2014 годы. В прошлом сезоне 33-летний форвард провел за "Ювентус" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19