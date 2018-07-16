Манджукич может вернуться в Германию

Теги ювентусборуссия дортмундмарио манджукич

Манджукич может вернуться в ГерманиюФорвард туринского "Ювентуса" Марио Манджукич может вернуться в немецкую Бундеслигу, информирует Bild.

Так, по сведениям источника, побороться за 32-летнего нападающего в случае, если "старая синьора" решит с ним расстаться, будет готова дортмундская "Боруссия".

В прошлом сезоне Манджукич забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 43 матчах за "Ювентус".

Напомним, Манджукич стал пятым игроком, кому удавалось забить гол в финалах ЧМ и ЛЧ. | soccernews.ru

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