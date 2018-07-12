Манджукич: "Мы еще не осознали, что сделали"

Автор победного мяча в полуфинале ЧМ-2018 хорват Марио Манджукич поделился эмоциями после победы над командой Англии (2:1 ДВ).

"Это чудо! Мы ещё не осознали, что сделали. Только большие команды могут быть настолько храбрыми, играть на таком турнире с сердцем и душой. Вы это видели? Думаю, сейчас по всей Хорватии праздник. Самое большое давление мы испытали в матчах с Россией и Данией, чтобы теперь наслаждаться футболом", - сказал он.

В финале хорваты сыграют против Франции. | soccernews.ru