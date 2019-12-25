Манджукич написал трогательное письмо фанатам "Ювентуса" после перехода в "Аль-Духаиль"

Хорватский нападающий Марио Манджукич, перешедший из "Ювентуса" в "Аль-Духаиль", обратился к болельщикам туринского клуба.

"Я не могу в простом прощании выразить свои чувства после четырех с половиной лет в клубе. Впрочем, я надеюсь, вы видели то, с какой страстью я отдавался футболу в каждом матче с "Ювентус". Я благодарен мистеру Аллегри и мистеру Аллегри, которые пригласили меня в клуб. Для меня было честью играть за "Ювентус". Последние месяцы не отменят ту любовь, которую я испытываю к клубу. Я хочу поблагодарить всех партнеров по команде, с которыми пересекался за эти годы. Я никогда не забуду все те победы и трофеи, которые мы завоевали благодаря трудолюбию и командному духу. Большое спасибо фанатам!" - написал Манджукич в своем Instagram.

33-летний Манджукич выступал за "Ювентус" с 2015 по 2019 годы. Всего он провел за туринский клуб 162 матча во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 18 результативных передач.

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