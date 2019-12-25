Манджукич написал трогательное письмо фанатам "Ювентуса" после перехода в "Аль-Духаиль"
Хорватский нападающий Марио Манджукич, перешедший из "Ювентуса" в "Аль-Духаиль", обратился к болельщикам туринского клуба.
"Я не могу в простом прощании выразить свои чувства после четырех с половиной лет в клубе. Впрочем, я надеюсь, вы видели то, с какой страстью я отдавался футболу в каждом матче с "Ювентус". Я благодарен мистеру Аллегри и мистеру Аллегри, которые пригласили меня в клуб. Для меня было честью играть за "Ювентус". Последние месяцы не отменят ту любовь, которую я испытываю к клубу. Я хочу поблагодарить всех партнеров по команде, с которыми пересекался за эти годы. Я никогда не забуду все те победы и трофеи, которые мы завоевали благодаря трудолюбию и командному духу. Большое спасибо фанатам!" - написал Манджукич в своем Instagram.
33-летний Манджукич выступал за "Ювентус" с 2015 по 2019 годы. Всего он провел за туринский клуб 162 матча во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 18 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11