Манджукич не поможет "Ювентусу" в матче с "Тоттенхэмом", Игуаин может сыграть

Хорватский нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Зато в заявку на эту встречу попали форвард Гонсало Игуаин и защитник Маттиа Де Шильо, которые восстановились после травм.

Матч "Тоттенхэм" - "Ювентус" состоится 7 марта и начнется в 22:45 мск.

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