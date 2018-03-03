Манджукич не сыграет против "Лацио"

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич может не сыграть против "Лацио" в матче 26-го тура чемпионата Италии из-за травмы.

Хорватский нападающий травмировался в ходе тренировки, поэтому тренерский штаб клуба может поберечь нападающего перед матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", который состоится 7 марта.

Игра состоится сегодня, 3 марта. Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

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