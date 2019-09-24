Манджукич останется в "Ювентусе" минимум до зимы
Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич продолжит играть в клубе как минимум до зимы. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Ранее главный тренер команды Маурицио Сарри заявил, что не рассчитывает на 33-летнего игрока в этом сезоне. Интерес к футболисту проявлял катарский клуб, однако трансфер так и не удалось согласовать.
Соглашение нападающего с туринским клубом рассчитано до лета 2021 года. Отметим, что в этом сезоне Манджукич еще не выходил на поле.
Хорват играет в стане "старой сеньоры" с 2015 года. После 4-х туров Серии А "Ювентус" занимает 2 место в турнирной таблице.
А еще: Трансфер Манджукича в катарский клуб может сорваться| http://soccernews.ru
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