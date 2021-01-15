Манджукич отказал трём российским клубам ради "Милана"

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Манджукич отказал трём российским клубам ради "Милана"

Хорватский нападающий Марио Манджукич имел пять вариантов продолжения карьеры, но сделал выбор в пользу "Милана".

По информации журналиста Николо Скиры, 34-летний футболист мог перебраться в Испанию, Турцию или Россию.

На форварда, который с июля 2020 года является свободным агентом, претендовали "Сельта", "Бешикташ", "Локомотив", ЦСКА и "Спартак".

Манджукич наиболее известен по выступлениям за "Баварию", "Атлетико" и "Ювентус". Его рыночная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

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