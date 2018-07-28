Манджукич отказался переходить в немецкий клуб

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич хочет этим летом сменить клуб.

Однако как сообщает Bild, хорват отказался переходить в дортмундскую "Боруссию".

Ранее сообщалось, что Манджукичем также интересуется "Манчестер Юнайтед".

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" желает обменять Дармиана на форварда "Ювентуса". | http://soccernews.ru