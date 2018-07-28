Манджукич отказался переходить в немецкий клуб

Теги ювентусмарио манджукичборуссия дортмунд

Манджукич отказался переходить в немецкий клуб

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич хочет этим летом сменить клуб.

Однако как сообщает Bild, хорват отказался переходить в дортмундскую "Боруссию".

Ранее сообщалось, что Манджукичем также интересуется "Манчестер Юнайтед".

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" желает обменять Дармиана на форварда "Ювентуса". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов

Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов