Манджукич отклонил два предложения из АПЛ

Хорватский нападающий Марио Манджукич отказал двум английским клубам, сообщает Football Italia.

По информации источника, подписать 34-летнего футболиста хотели "Астон Вилла" и "Вест Хэм".

Однако форварда не заинтересовал вариант с продолжением карьеры в АПЛ - он склоняется к переходу в "Болонью".

Манджукич наиболее известен по выступлениям за "Баварию", "Атлетико" и "Ювентус". Сейчас он является свободным агентом. Его рыночная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.

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