Манджукич отклонил щедрое предложение от китайского клуба

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич отклонил щедрое предложение от "Хэбэй Чайна Форчун", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, китайский клуб готов был платить 31-летнему хорвату 15 миллионов евро в год, однако футболист предпочёл остаться в Турине.

В этом сезоне Манджукич сыграл за "Ювентус" 20 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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