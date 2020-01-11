Манджукич отличился дебютным голом в "Аль-Духаиле"

Новичок "Аль-Духаиля" Марио Манджукич забил первый гол в составе катарской команды.

33-летний хорват отличился в полуфинальном матче Кубка Принца Катара против "Аль-Сайлии", удачно сыграв на добивании.

Напомним, что Манджукич перешёл в "Аль-Духаиль" из "Ювентуса" на правах свободного агента, заключив контракт до июня 2021 года.

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