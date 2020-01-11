Манджукич отличился дебютным голом в "Аль-Духаиле"
Новичок "Аль-Духаиля" Марио Манджукич забил первый гол в составе катарской команды.
33-летний хорват отличился в полуфинальном матче Кубка Принца Катара против "Аль-Сайлии", удачно сыграв на добивании.
فيديو | هدف #الدحيل الاول عن طريق اللاعب ماريو ماندزوكيتش#الدحيل_السيلية ١-٠— كأس قطر ٢٠٢٠ (@QSL) January 10, 2020
نصف النهائي الأول | #كأس_قطر٢٠٢٠ @DuhailSC pic.twitter.com/ptYJkQ9EIm
Напомним, что Манджукич перешёл в "Аль-Духаиль" из "Ювентуса" на правах свободного агента, заключив контракт до июня 2021 года.
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|Аль-Гарафа
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|Аль-Араби
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|Аль-Сайлия
|12
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|7
|Аль-Вакрах
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|15
|8
|Катар СК
|12
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|9
|Аль-Ахли
|12
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|10
|Аль-Хор
|11
|9
|11
|Аль-Шханех
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|Умм Салал
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